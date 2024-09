Messa in sicurezza del versante nord-orientale del Partenio: fate presto La richiesta urgente da parte del gruppo di minoranza del comune di Pietrastornina

I recentissimi tragici fatti avvenuti a San Felice a Cancello e nel Baianese in occasione delle intense precipitazioni piovose dei giorni scorsi hanno riportato alla luce, ancora una volta, il gravissimo problema della instabilità idrogeologica dell’area montuosa del Partenio, suscettibile di creare danni e pericoli alla popolazione e alle infrastrutture, con effetti tanto più gravi dal punto di vista delle responsabilità giuridiche e morali in quanto ormai ampiamente prevedibili e, di conseguenza, evitabili con serie ed accorte politiche di prevenzione ed intervento, da sempre annunciate ma mai effettivamente poste in essere.

I consiglieri comunali del gruppo di minoranza del comune di Pietrastornina denominato “Scegliamo Pietrastornina”, invitano gli enti e le autorità preposte, ognuno per quanto di competenza, ad attivare ogni indispensabile iniziativa di controllo, monitoraggio ed intervento di messa in sicurezza del versante nord-orientale del Partenio in previsione dell’imminente arrivo della stagione autunnale e delle relative precipitazioni atmosferiche, così da scongiurare possibili fenomeni franosi e conseguenti pericoli per la popolazione.

"Si fa riferimento soprattutto a quelle situazioni particolari, in primis quelle legate alla tutela del territorio, come quella del torrente San Martino che attraversa il centro abitato di Pietrastornina, che concorrerebbero non alla causa degli eventi ovviamente, ma agli effetti disastrosi che possono essere determinati da pochi minuti di pioggia intensa sul territorio, come nell’anzidetto caso."

La lettera è stata indirizzata: alla Prefettura di Avellino, al sindaco del comune di Pietrastornina, all’ente parco regionale del Partenio, alla comunità montana Partenio vallo Lauro, all'autorità di bacino distrettuale dell’appennino meridionale e alla protezione civile della regione Campania