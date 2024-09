A Federica il Premio per la migliore tesi di Dottorato in Chimica Inorganica La giovane di Manocalzati ha ricevuto il premio nel corso del congresso della SCI a Milano

La Divisione di Chimica Inorganica della Società Chimica Italiana (SCI) ha conferito il premio per la migliore tesi di Dottorato (XXXV ciclo) in Chimica Inorganica alla giovane Federica Santulli di Manocalzati, attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Chimica e Biologia (DCB) dell'Università degli Studi di Salerno.

La Dott.ssa Santulli ha svolto il suo Dottorato di Ricerca presso il DCB dell'Università di Salerno sotto la supervisione della professoressa Mina Mazzeo, in collaborazione con la professoressa Marina Lamberti. I suoi studi hanno offerto un valido contributo per affrontare il problema dell'inquinamento da materie plastiche e hanno riguardato sia la sintesi di nuove materie plastiche biodegradabili e derivate da biomassa sia la messa a punto di nuove strategie per il riciclo chimico delle plastiche tradizionali. Il premio è stato consegnato nel corso del congresso della SCI che si è svolto a Milano dal 26 al 29 agosto.