Arco nudo: Marianna Rogazzo vince a Colleferro e sale sul podio Prosegue l'ondata di successi degli Arcieri del Tricolle

Marianna Rogazzo, arco nudo degli Arcieri del Tricolle, vince nel fine settimana a Colleferro, Roma.



Ha partecipato a due competizioni 3d tenutesi il 14 e 15 settembre 2024, in un bel bosco di Colleferro, con tiri su sagome animali tridimensionali da colpire, fino a trenta metri.



L’arciera arianese, in entrambe le gare, si è posizionata al primo posto in classifica nella categoria “over 20”, arco nudo