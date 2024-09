Illuminazione in tilt nel tratto Manna-Foresta ad Ariano: è allarme sicurezza Lampioni ad intermittenza come luci di Natale nei pressi della già buia rotatoria Incontro

Lampioni ad intermittenza come luci di Natale in località Manna-Foresta ad Ariano Irpino dalla rotatoria Incontro alle vicinanze dell'ufficio postale. Una grave situazione di pericolo che sta diventando quasi un mistero. Due giorni funzionano e due no. L'impresa addetta alla manutenzione dell'impianto sembra che su sollecitazione dei residenti, ha effettuato più di un intervento ma il problema resta e si ripresenta continuamente.

Parliamo di un'arteria pericolosissima, che conta già tre morti nel corso degli anni già di per sè scarsamente illuminata con lampioni che nei pressi dell'ingresso della contrada formano dei coni d'ombra a causa della luce fioca e giallognola.

E' di ieri un'ultima pec indirizzata dagli abitanti al comune: "Si sollecita il ripristino definitivo delle luci lungo via nazionale Manna, ormai soprannominate come le future luci natalizie 2024 del comune di Ariano Irpino, per la loro funzione ad intermittenza. Due giorni funzionano e due sono spente. Precisando che la rotonda Incontro è già priva di illuminazione.

La mancata presenza anche delle luci lungo la Nazionale, comporta un ulteriore disagio per gli automobilisti, nonchè un ulteriore incentivo a furti e razzie, da cui queste zone sono già fortemente martoriate, come tristemente noto".