Ariano Arena 2024 in ricordo di Bruno Puorro e family run: è stato un successone Sul tricolle atleti da più regioni. Alla passeggiata sportiva anche sindaco e amministratori

Grande successo per Ariano Arena 2024 terza edizione memorial Bruno Puorro, che ha visto la partecipazione di circa 450 atleti alla gara podistica 10 km, provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe. L'evento si è svolto nella splendida cornice della Villa comunale di Ariano Irpino, nel cuore del centro storico con arrivo all’Arena Mennea.

Subito dopo la gara podistica è stata la volta della passeggiata sportiva, la family run, di 4 km che ha visto la partecipazione di circa 250 iscritti a cui ha preso parte anche il sindaco Enrico Franza e gli amministratori comunali.

Scopo dell'iniziativa: raccogliere fondi per sconfiggere la poliomielite nel mondo, in collaborazione con il Rotary Avellino est centenario. Una grande manifestazione che ha messo in evidenza la città del tricolle. Alla fine della gara si sono tenute le premiazioni all’Arena Mennea.

Tutto ha funzionato alla perfezione. Una macchina eccellente sotto ogni aspetto frutto di una grande e attenta organizzazione, curata nei minimi dettagli.

Assistenza sanitaria affidata alle associazioni Vita e Panacea Odv. Presenti il presidente Marathon Club Ariano Irpino Antonio Iuozzo, il sindaco Enrico Franza, gli assessori Pasqualino Molinario e Grazia Vallone, la consigliera provinciale Laura Cervinaro, il presidente Rotary Avellino Est centenario Vincenzo Romolo.

Tra i premi distribuiti piatti raffiguranti la ceramica arianese, medaglia commemorativa coniata con le effigie del tricolle, cesti di prodotti tipici. Al termine della manifestazione pranzo in un noto ristorante del luogo. Una grande vetrina turistica e sportiva per la seconda città più importante della provincia di Avellino.