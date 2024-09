Ariano: asfalto deformato dalla perdita d'acqua in contrada Santa Regina E sono almeno una decina le perdite lungo la strada che da Ariano porta a Montecalvo Irpino

E' talmente consistente la perdita d'acqua in atto da circa un mese e mezzo in contrada Santa Regina ad Ariano Irpino che l'asfalto, o meglio ciò che resta di esso, si sta deformando in più punti.

Un residente che ci ha messo al corrente della grave situazione ha già informato da tempo chi di competenza, senza ottenere alcun risultato.

"L'ultima segnalazione da me effettuata è datata 3 settembre, senza contare quelle precedenti. Mi fu detto che bisognava attendere l'arrivo dell'escavatore, impegnato in un'altra zona. E chi lo ha visto finora. Anzi, la perdita è ulteriormente aumentata tanto da mettere a serio rischio la stabilità della strada. E poi la colpa è nostra che innaffiamo gli orti e quant'altro. E' vergognoso".

E sono almeno una decina le perdite contate da un automobilista nel territorio a nord di Ariano, zona Valleluogo in particolare lungo la strada provinciale che da Ariano porta a Montecalvo Irpino.

Una lunga storia qui, irrisolta da anni con uno spreco incredibile. Riparazioni su riparazione e di nuovo punto e a capo.