Ariano, il mercato settimanale resta in centro: ecco la soluzione Si riunisce la consulta a palazzo di città

Non sarebbe percorribile la proposta di dislocare il mercato settimanale del mercoledì nel popoloso rione Cardito all'interno del piano di zona o nello stadio comunale Silvio Renzulli.

La prima, per ragioni legate alla già caotica situazione presente, con tre istituti scolastici attivi, il flusso di auto dei residenti dalle rispettive abitazioni e il traffico già pesante nelle ore di punta con code chilometriche lungo la statale 90 delle puglie.

La seconda, impensabile dal punto di vista tecnico per i danni che tale manifestazione potrebbe arrecare al manto sintetico dell'impianto.

Domani a mezzogiorno si riunirà la consulta alla presenza del delegato alle attività produttive Andrea Melito. Ieri mattina c'è stato un sopralluogo nelle aree in cui si svolge il mercato, da parte della polizia municipale, sindaco e dirigente dell'area tecnica.

La soluzione c'è ed è la più ragionevole. Eliminare le bancarelle da via Nazionale, zona San Giovanni rendendola la strada libera e prolungare il mercato lungo viale Tigli per dirla in parole più semplici e chiare, dalla Pignata a salire verso lo stadio Renzulli zona ingresso curva. Per le scuole situate a piano della croce e zona Pallottini, valvola di sfogo: Loreto e Russo Anzani. Per una mattinata il sacrificio si può fare. E sarebbe questa la soluzione più idonea in visata dei cantieri attualmente operativi in centro. Domani il comune scioglierà la riserva.