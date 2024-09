Picentini, taglio illegale fuori controllo: il presidente convoca una riunione La denuncia dell'associazione ambientalista Asa di Montella

L'Associazione ambientalista ASA, con sede a Montella, in passato ha più volte espresso preoccupazione e sgomento per i tagli boschivi illegali e furto di legname che si verificano nel territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini. In particolare, nel 2022 documentava lo “sfregio al belvedere delle Ripe della Falconara”, suscitando l’indignazione corale di numerose associazioni ambientaliste della regione. Purtroppo, nonostante l’attenzione mediatica e le richieste d’intervento delle associazioni, ASA prende atto che a distanza di oltre due anni e mezzo il triste fenomeno si ripete, continuando a danneggiare un patrimonio forestale di grande pregio e rilievo. Nel ringraziare il Presidente dell’Ente Parco, che si è prontamente attivato indicendo un incontro con il Sindaco di Montella, esperti e tecnici per affrontare la questione e tentare di definirla una volta per tutte, ASA chiede di partecipare all’iniziativa al fine di apportare il proprio contributo in termini di esperienza e di proposte.