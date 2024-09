La giornata mondiale del cuore arriva a Trevico: grande evento formativo Evento organizzato dal comune di Trevico in collaborazione con la pubblica assistenza di Scampitella

La splendida cornice di palazzo Scola di Trevico ha ospitato in occasione della giornata mondiale del cuore un evento formativo gratuito di rilevanza straordinaria: 60 persone tra studenti, insegnanti, genitori, giovani e meno giovani, sono stati formati gratuitamente con un corso Blsd (Basic life support and defibrillation) e manovre di disostruzione.

L'evento organizzato dall’amministrazione comunale di Trevico ,in collaborazione con la pubblica assistenza di Scampitella, si pone l’obiettivo di diffondere competenze salvavita essenziali a tutta la cittadinanza, rafforzando una cultura di sicurezza e prevenzione.

Presenti all’evento anche la scuola media dell’istituto distaccato di Trevico “Giovanni Pascoli” autorizzati dalla preside Silvana Rita Solimine, sempre molto attenta e sensibile a queste tematiche riferendo che questa competenza garantirà una preparazione di alta qualità, conforme alle più recenti linee guida internazionali e nazionali, permettendo ai partecipanti di agire prontamente e in sicurezza in situazioni di emergenza.

Nella mattinata si sono aggiunti anche i saluti del sindaco Nicolino Rossi ribadendo che queste giornate formative rappresenteranno una pietra miliare per la creazione di una comunità più sicura e cardioprotetta, invitando tutti a partecipare con entusiasmo e consapevolezza.

La formazione è stata curata da un team di esperti guidata dal direttore scientifico Raffa, De Luca dirigente del polo ospedaliero di Ariano Irpino che è concentrato sulla formazione del primo soccorso, i direttori Irc comunità Anna Ragazzo e Giovanni Ragazzo che hanno svolto la lezione sul Blsd e tutti gli istruttori (Gianfranca Intenso , Giovanni Puopolo, Pasquale Nuzzo, Mariacristina Patetta, Generosa Rigillo, Giuseppe Ragazzo )che hanno curato le sedi di addestramento su vari manichini.

Così l’assessora ai lavori pubblici del comune di Trevico Anna Ragazzo: “La nostra missione è sensibilizzare e preparare tutte le generazioni, insegnando loro manovre di primo soccorso e l’utilizzo del defibrillatore, competenze che possono salvare vite umane in situazioni critiche, come un arresto cardiaco improvviso. Numerosi progetti ho intenzione di promuovere come ho promesso in campagna elettorale, volti a promuovere e a prevenire delle malattie perché tutto questo non è solo una competenza tecnica: è un vero e proprio investimento nella sicurezza della nostra comunità. Un ringraziamento va a tutte le persone che hanno partecipato a questa iniziativa".