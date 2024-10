Museo multimediale della transumanza a Villanova del Battista: che spettacolo Oltre 500 le visite durante l'arco dell’intera serata, protagoniste le cantine provenienti irpine

Successo a Villanova del Battista per il Mumut Irpinia Wine. Un evento patrocinato dalla regione Campania, con la significativa e importante collaborazione tra il comune ospitante Villanova del Battista, oltre a Taurasi Paternopoli e Fontanarosa, territori di produzione del Taurasi Docg.

Significativa la partnership dell’associazione culturale “A tempo perso” di Villanova del Battista, la Macenata di Paternopoli e l’enoteca regionale dei vini irpini di Taurasi.

Oltre 500 le visite durante l’arco dell’intera serata, protagoniste le cantine provenienti da più parti dell’Irpinia e i prodotti gastronomici tipici del territorio promossi dalle aziende locali.

"Un grande successo per questa prima edizione. In evidenza il nostro museo, unico in Campania. Obiettivo - afferma il giovane sindaco Ernesto Iorizzo - rivalutare il centro storico, promuovere e valorizzare i prodotti enogastronomici del nostro territorio.

Un ringraziamento particolare va ai sindaci dei comuni coinvolti, alle associazioni, le cantine aderenti, le attività commerciali, sino ad arrivare al singolo cittadino, che ha contribuito in maniera positiva alla riuscita dell'evento.

La manifestazione ha permesso ai partecipanti di intraprendere un vero e proprio viaggio enologico attraverso le eccellenze vinicole irpine, alcune delle quali premiati dalle più prestigiose guide e riviste del settore.

Le degustazioni sono state accompagnate da masterclass tenute dall’enologo Antonio Sebastiano. Oltre al vino, l’evento ha offerto una selezione di prodotti gastronomici di alta qualità, creando un connubio perfetto tra sapori e cultura. Non resta che attendere con entusiasmo la prossima edizione, certi che saprà stupire e affascinare ancora una volta.

Il risultato di questa manifestazione nasce da un grande lavoro di squadra e dall’impegno costante nella costruzione di una rete di collaborazioni con realtà di tutto il territorio, che ci auguriamo si allarghi e rafforzi sempre di più. Vi diamo appuntamento al prossimo anno!"