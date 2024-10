Sindaci irpini mai così uniti: che il G7 possa essere un modello di sinergia La partenza dei primi cittadini della provincia di Avellino da Grottaminarda a Mirabella Eclano

Un raduno inedito e per certi versi anche storico quello dei sindaci dell'Irpinia. Nel video che state vedendo allegato a questa notizia, speranze e attese da parte di un intero territorio, quello della provincia di Avellino, ritrovatosi unito grazie al G7 Italia.

Un'occasione importante, sostiene qualche sindaco che deve spingere i comuni a promuovere iniziative del genere per affrontare insieme e in sinergia le tematiche le priorità di questa terra, a partire dalla cronica emergenza idrica. E perchè no, promuovendo annualmente un modello G7 che possa vedere riuniti i sindaci di tutta la provincia di Avellino, dalla città capoluogo ai comuni delle aree interne. Istanze da discutere insieme e trasferire al governo centrale.

Obiettivo primario: uscire dall'isolamento e combattere una grande piaga attuale che è quella dello spopolamento. Che l'unione dei sindaci a Grottaminarda, partiti tutti in pullman dall'autostazione verso il quartier generale del G7 a Mirabella Eclano possa trasmettere a tutti questo messaggio.