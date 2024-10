Ariano: due notti di lavoro per la pavimentazione stradale sulla Variante L'ultimo intervento da parte dell'Anas prima della definitiva apertura del viadotto

Nel rispetto di quanto annunciato in precedenza, Anas procederà ad eseguire attività per la nuova pavimentazione sul viadotto Variante ad Ariano Irpino, oggetto d’intervento di manutenzione.

"Nel dettaglio, per l’esecuzione dei lavori, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo tra questa sera, martedì 8 ottobre, e giovedì 10 ottobre, salvo condizioni meteorologiche avverse - si legge nella nota dell'Anas - sarà attivo il senso unico alternato tra il km 23,150 ed il km 23,300.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

L'inaugurazione ufficiale potrebbe avvenire nei prossimi giorni alla presenza dei vertici dell'Anas. C'è attesa intanto anche per le decisioni da prendere in relazione alla rimozione delle barriere new jersey all'altezza del vicino tunnel Maddalena dove tra l'altro la vegetazione sta oramai invadendo l'ingresso in direzione Napoli. Una restrizione pericolosissima nata come provvisoria e diventata nel corso degli anni definitiva e ad altissimo rischio.