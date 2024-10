Lavori in notturna lungo la Variante ad Ariano: via all'asfalto sul viadotto La struttura è stata interessata da un articolato intervento di manutenzione

Lavori in notturna lungo la Variante ad Ariano Irpino. L'Anas così come già annunciato nei giorni scorsi, procederà ad eseguire attività per la nuova pavimentazione sul viadotto all'altezza di Loreto interessato da un articolato intervento di manutenzione. Intervento rinviato ieri sera a causa delle avverse condizioni meteo.

"Nel dettaglio, per l’esecuzione dei lavori, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo tra questa sera e domani giovedì 10 ottobre, salvo condizioni meteorologiche avverse sarà attivo il senso unico alternato tra il km 23,150 ed il km 23,300.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli".