Ariano, pietre davanti allo stadio: appello a comune e polizia Un marciapiede sgarrupato e sicurezza a rischio all'ingresso del Renzulli settore ospiti

Un marciapiede sgarrupato con pietre sparse che potrebbero rappresentare un serio pericolo. E' così che si presenta l'ingresso dello stadio Silvio Renzulli, settore ospiti ad Ariano Irpino.

Siamo a ridosso della villa comunale, nei pressi di alcune abitazioni prima dell'imbocco della stradina che porta agli spogliatoi della struttura sportiva di viale Tigli. Un tratto percorso a piedi ogni giorno da tantissimi studenti che raggiungono le varie scuole di piano della croce e via Covotti.

Viene rivolto un appello urgente all'area tecnica ad intervenire al più presto per motivi di sicurezza. Stessa segnalazione la giriamo per conoscenza al locale commissariato di polizia essendo responsabile dell'ordine pubbliche. Quelle pietre davanti all'ingresso di uno stadio posso costituire un serio pericolo in caso di scontri tra tifoseria che si spera non avvengano mai.