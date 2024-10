Ariano: palo caduto legato con una fune ad una recinzione e abitanti al buio Siamo all'imbocco di contrada San Tommaso. Ecco cosa è accaduto

Un palo caduto legato con una fune ad una recinzione di ferro e abitanti rimasti al buio da ben due mesi. Accade in località San Tommaso ad Ariano Irpino. Siamo in pratica lungo corso Vittorio Emanuele, a pochi passi da via Maddalena e dall'ospedale Frangipane-Bellizzi, all'imbocco della contrada che da San Tommaso porta alla storica fontana del Brecceto.

Tutto è partito dalle forti folate di vento che dopo aver danneggiato un albero hanno letteralmente sradicato un palo fatiscente della pubblica illuminazione e spezzato i cavi tanto da dover richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Da allora non si è mosso nullo. Il palo è stato come detto legato all'inferriata che costeggia la strada, in una zona dove tra l'altro esiste una frana perenne, anch'essa dimenticata e la zona è rimasta al buio.

Proprio ieri sera a causa dell'asfalto viscido e della mancanza di illuminazione una donna alla guida della sua auto ha rischiato un ennesimo incidente.

Domanda: Quanto tempo bisogna aspettare ancora per slegare la fune, sostituire il palo e riattivare i lampioni in questa zona?