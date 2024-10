Ariano, liquami fognari dal muraglione: pericolo igienico sanitario Situazione peggiorata lungo la strada panoramica e nessuno interviene

Liquami fognari che fuoriescono continuamente dalle fessure e intercapedini di un muraglione, peggiora la situazione. Odori nauseabondi nei pressi di alcune palazzine. "Oggi è qualcosa di impressionante - ci dice un residente - non si respira. Ma possiamo vivere in queste condizioni?"

Accade lungo la strada panoramica ad Ariano Irpino. Siamo nella parte alta del ponte non molto distante dalla caserma dei carabinieri e lo svincolo che porta alla Russo- Anzani. E' in pratica l'ultimo tratto in salita della strada pazza. Un problema che si trascina da anni senza soluzione. Sembrerebbe che vi siano anche controversie tra comune e privati.

Ma la questione come già detto nei mesi scorsi è di carattere igienico sanitaria e va trovata al più presto una soluzione essendoci un serio rischio per la salute pubblica.