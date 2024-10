Irpinia terra di motori e patrimonio Unesco: successo ed emozioni a Cesinali Il convegno ruote e ruote per la via Appia antica d'Irpinia

Una serata speciale interamente dedicata al mondo dei motori in Irpinia a Cesinali. In una cornice di oltre 60 vetture da collezione schierate nell’area Paddock, grande interesse per il convegno ruote e ruote per la via Appia antica d'Irpinia dedicato al turismo motoristico dopo il riconoscimento Unesco allo storico asse viario e per il film sulle grandi corse d'Irpinia con la proiezione di video anche inediti dedicati alle competizioni più prestigiose della provincia di Avellino.

Successo di pubblico e partecipanti alla prima edizione di “Motor day in masseria”, la serata interamente dedicata al mondo dei motori e svoltasi nell’Azienda Agricola Le Masserie Piano di Villa San Nicola a Cesinali.

L’evento curato in collaborazione con il collettivo facebook “Automobilismo Irpino” e grazie alla straordinaria partecipazione di club, team, piloti e appassionati ha visto innanzitutto uno spettacolare schieramento di vetture classiche, sportive, da competizione e fuoristradistiche che ha accolto i visitatori nella speciale area dedicata.

Il convegno patrocinato dal Touring Club Italiano e dedicato alle nuove prospettive di turismo motoristico sulle strade della provincia di Avellino, ha registrato invece il seguitissimo confronto tra esperti del mondo universitario, del turismo, dell’imprenditoria e del turismo motoristico sulle nuove opportunità emergenti nel territorio dopo il recente riconoscimento della Via Appia a patrimonio dell’umanità Unesco.

Particolarmente apprezzata la relazione di Alfonso Santoriello, già Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Cultura per la candidatura Unesco della "Via Appia Regina Viarum", oltre che docente di Archeologia dei Paesaggi in Unisa e responsabile scientifico e direttore del programma di ricerca e studio in corso nel sito archeologico Abellinum per la valorizzazione dell’antica Avellino.

Testimonianze qualificate e di grande interesse sono invece giunte dagli interventi di Giulio De Angelis, Coordinatore del Centro Studi Edilizia Reale, Emilia Bonaventura, delegato provinciale F.M.I. e dai referenti dei club collezionisti Franco Vigilante (Mille Curve), Emilio Bilotta (Ruote Bianche), Francesco De Beaumont (Scuderia Irpinia Northwest Jolly), Antonio Amabile (Mito Delta Club), Eugenio Avitabile (Green Racing Club).

L’incontro è stato introdotto e moderato dal dinamico e meticoloso Salvatore Tarantino, curatore del collettivo Facebook “Automobilismo Irpino”.

Le grandi corse d'Irpinia con la proiezione di filmati, alcuni dei quali inediti, tutti dedicati alle gare più affascinanti disputatesi in provincia di Avellino, ha infine svelato straordinarie immagini di repertorio, dal Circuito di Avellino Principe di Piemonte del 1932 fino al Rally Coppa dell'Irpinia del 1992.