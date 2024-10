Commemorazione dei defunti ad Ariano: ecco il piano del Comune Gli orari di entrata e uscita a partire da domani domenica 27 ottobre

Cantieri sospesi e pulizia dei viali all'interno del cimitero ad opera della cooperativa Irpinia servizi a pochi giorni dalla commemorazione dei defunti.

Da domani fino al prossimo due novembre il nuovo dispositivo di orari apertura e chiusura disposto dal servizio patrimonio del Comune con apposita ordinanza del sindaco Enrico Franza.

Ecco i dettagli:

Da domenica 27 a giovedì 31 ottobre: orari 8.00-12 e 15.00-18-00. La domenica invece 17.30. Molti avrebbero preferito l'orario continuato per motivi legati a necessità lavorative anche in queste prime giornate.

Venerdì 1° e sabato 2° novembre invece orario continuato garantito dalle 8.00 del mattino alle 20.00 di sera.

Previsto come ogni anno l'arrivo dei tanti emigranti nella loro terra di origine per far visita ai propri cari. In campo a vigilare e garantire ordine e sicurezza ai visitatori polizia municipale e gruppo comunale protezione civile.

Nessuna comunicazione ufficiale al momento ci è stata inoltrata relativa al trasporto pubblico urbano che contiamo di aggiornare.