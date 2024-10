Dal dolore alla beneficenza: l'associazione voglia di sorrisi compie un anno Ecco tutte le attività svolte all'insegna della trasparenza e solidarietà

"La beneficenza è quella cosa che si fa e non si dice, ma solo se fatta autonomamente! Quando si chiede il sostegno di persone esterne è bene che si renda conto del proprio operato!

La beneficenza dell’associazione Voglia di sorrisi non si è limitata al solo acquisto di beni di prima necessità ma ha cercato di migliorare la vita delle famiglie che hanno fatto richiesta anche attraverso il sostegno nelle spese per un avvocato per una causa in corso, il pagamento di una psicologa per una situazione di disagio, assistenza pediatrico sanitario, il pagamento della scuola calcio e basket a due ragazzi!"

A tracciare un bilancio dell'attività svolta dall'associazione nata dopo la tragica morte dei tre giovani Emilio, Pamela ed Emanuele è stato il presidente Stefano Mincolelli.

Sono state aiutate circa una decina di famiglie con acquisti di beni primari! Ha partecipato alla consegna dei pranzi di Natale con l’associazione Vita! Ma la beneficenza non si ferma a questo!

A novembre, grazie soprattutto alla Famiglia D’Avella, verrà costruito un pozzo in Nigeria e saranno donati medicinali e materiale scolastico!

Il tutto verrà fatto attraverso l’Associazione Regina della Pace di Flumeri del presidente Roberto Zaffiro!

Con questa associazione oltre alle donazioni in Nigeria a novembre verrà finanziato un ulteriore progetto a gennaio/febbraio nel Benin! Il ricavato della manifestazione che si terrà a dicembre sarà proprio devoluto per questo progetto!

L’associazione ringrazia quanti le sono stati vicino con il proprio supporto! Si è riusciti a regalare un sorriso a chi ne aveva bisogno grazie al buon cuore dei soci, amici e sostenitori!