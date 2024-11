Ariano: tutto pronto per il raduno di fuoristrata alla scoperta del territorio Tra strade sterrate, salite, discese e un sole che non sa di novembre

Sarà un raduno soleggiato in un insolito autunno dal sapore primaverile quello in programma domani ad Ariano Irpino.

Ma le sorprese per i fuoristrada e per gli amanti dell'acciaccare non mancheranno. Parola di Agostino La Porta: "Il cambiamento climatico è uno dei problemi più pressanti che l'umanità deve affrontare oggi. Le sue implicazioni sono vaste e toccano praticamente ogni aspetto della vita umana e dell'ecosistema terrestre. Anche il nostro raduno Acciacca sembra che subirà le conseguenze di tale evoluzione. E' previsto bel tempo e temperature miti, una pasquetta a novembre insomma. Quindi godrete di panorami stupendi, aria fresca e pulita di collina.

Percorrerete strade sterrate, salite e discese e la frase che vi girerà in testa tutto il giorno sarà: "nunziamai e pioveva!" Ma a chi piace acciaccare abbiamo riservato qualche passaggio divertente"! Non resta dunque che attendere la gionata di domani con ritrovo previsto alle ore 10.00 in piazza Mazzini.