Ariano, usi e tradizioni: ecco l'immagine finale del due novembre nel cimitero Numerosi ceri davanti alla statua della madonna per tutti i defunti

Afflusso regolare senza grossi ostacoli ma decisamente in calo rispetto agli altri anni. Meno anche il numero di emigranti ritornati nella propria terra per far visita ai propri cari. All'opera nel piazzale i volontari del gruppo comunale protezione civile con il supporto costante della polizia municipale, servizio navette attivo e operai dell'area tecnica in servizio all'interno insieme agli addetti alle operazioni cimiteriali. Macchina comunale perfetta, tutto ha funzionato per il meglio. Il sindaco Enrico Franza, ringrazia quanti si sono adoperati per garantire ordine e sicurezza dentro e fuori il luogo sacro.

Sono i numeri della ricorrenza di ognissanti e della commemorazione dei defunti ad Ariano Irpino.

Nella cappellina all'ingresso del luogo sacro i vari sacerdoti si sono alternati dalla 8.00 di ieri mattina fino alla 18.00 di questa sera nella celebrazione delle messe in suffragio di tutti i defunti, ben 14. Ad animare la liturgia le suore di San Francesco Saverio.

Tantissimi i ceri deposti a terra davanti alla statua della madonna all'ingresso della parte nuova del cimitero. Usi e tradizioni che non tramonteranno mai.