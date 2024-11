Lavori condotte idriche, circa 35 comuni coinvolti: scuole regolari ad Ariano L'annuncio dell'alto calore e la precisazione del sindaco Enrico Franza

"A causa dell’esecuzione di improcrastinabili lavori idraulici nel territorio di Mirabella Eclano (località Pozzillo) e della rottura sulla condotta adduttrice diametro 800 a Castelfranci, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi di diversi comuni è sospesa quest'oggi, a partire dalle ore 8.00." Lo comunica in una nota l'alto calore servizi.

"Potrebbero verificarsi disfunzioni in virtù della durata degl’interventi di riparazione, la cui ultimazione è prevista nella tarda serata di oggi. Inoltre, al fine di garantire un corretto approvvigionamento nella giornata di domani, 5 novembre, sarà necessario effettuare la sospensione della fornitura idrica dalle ore 22.00 di questa sera alle 6.00 di domani, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Si precisa che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici, mentre per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse".

Ecco tutti i comuni interessati: Ariano Irpino, Torella dei Lombardi, Gesualdo, Grottaminarda, Sturno, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Greci, Villanova del Battista, Fontanarosa, Flumeri, Castelfranci, Mirabella Eclano, Taurasi, Bonito, Lioni, Sant'Angelo all'Esca, Paternopoli, Apice, Paduli, Piretrelcina, Sant'Arcangelo Trimonte, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Casalduni, Luogosano, Fragneto Monforte, Campolattaro, Pondelandolfo.

Da Ariano Irpino, il sindaco Enrico Franza ha fatto sapere che da interlocuzioni con l'alto calore, sarà garantito il servizio idrico. Le scuole quindi saranno regolarmente aperte, salvo imprevisti.