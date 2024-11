Ariano: piazzale della scuola indecoroso e c'è anche un bel colpo si "scienza" La segnalazione ci arriva dal piano di zona

Una donna inciampa e rovina al suolo, prima di lei anche altre persone a causa della pavimentazione sconnessa da anni. Il comune interviene delimitando l'ingresso con del nastro bianco rosso. Accade all'entrata della scuola materna ed elementare Gabriele Grasso ad Ariano Irpino. Il provvisorio che come avviene spesso, diventa poi definitivo.

Ma fosse solo questo... qualche "scienziato" facente parte della macchina comunale, ha pensato bene di chiudere con schiuma poliuretanica i buchi presenti su muro di cemento di fronte all'ingresso dell'istituto, che servivano per far defluire l'acqua.

Con questa operazione campata in aria, non si fa altro che peggiorare la situazione, determinando un accumulo dell'acqua alle spalle del muro, fino a creare a lungo andare anche un pericolo crollo. Il piazzale inoltre è un misto di fango e foglie, indecoroso per un ingresso di una scuola.