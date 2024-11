Sturno, Di Leo: "E' giunto il momento di far sentire forte la nostra voce" Il sindaco chiama tutti a raccolta: comuni, Provincia, Regione, distretto idrico e Alto Calore

"Le continue rotture della condotta idrica adduttrice diametro 800 nel comune di Castelfranci, che determinano, ormai da molti mesi, ricorrenti sospensioni nell’erogazione idrica, creando notevoli disagi alle nostre comunità, ci inducono a riflettere, tutti insieme, circa le possibili soluzioni da adottare, ovvero da proporre alle Istituzioni superiori, al fine di superare tale impasse".

Inizia così la lettera invito del sindaco di Sturno Vito Di Leo indirizzata a tutti i comuni coinvolti in questa grave emergenza, distretto idrico irpino e sannita, deputazione regionale irpina, provincia di Avellino e alto calore alla luce dell'incontro in programma il prossimo 26 novembre alle ore 16:00 nella sala consiliare del comune sturnese in piazza Municipio.

"L’emergenza idrica che dura, come si diceva innanzi, da troppo tempo, appare oltremodo incomprensibile se si considera che la nostra provincia è ricca di acqua, ma soffre di una crisi idrica che danneggia le popolazioni e le attività commerciali e artigianali presenti sul nostro territorio. Credo sia giunto il momento di far sentire forte la nostra voce: non sterili polemiche, ma proposte concrete per la soluzione del problema da sottoporre all’attenzione dei vertici regionali. Sono certo che il contributo di ognuno di voi aiuterà ad individuare possibili vie d’uscita dall’atavica emergenza idrica e, pertanto". All’incontro sono invitate tutte le testate giornalistiche e televisive della provincia di Avellino e Benevento.