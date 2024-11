Grottaminarda esulta: finanziamento regionale per il museo Filippo Buonopane Manutenzione ordinaria dell'ala del Castello D'Aquino adibita a museo Antiquarium

Con decreto dirigenziale n. 185 del 18 novembre 2024 la giunta regionale della Campania, direzione generale per le politiche culturali e turismo, unità operativa dirigenziale per la promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche, ha approvato le graduatorie per l'assegnazione di contributi per le istituzioni museali di enti locali e d'interesse locale.

Il comune di Grottaminarda risulta beneficiario di un finanziamento pari a 10.499,14 euro per la manutenzione ordinaria dell'ala del castello D'Aquino adibita a museo antiquarium "Filippo Buonopane".

«Stiamo puntando molto sul nostro Museo Antiquarium - afferma l'assessora alla cultura Marilisa Grillo - questa Amministrazione punta sulla cultura e sul turismo. Questo finanziamento servirà per migliorare l'illuminotecnica delle sale del castello, per la tinteggiatura delle pareti e la manutenzione delle grondaie al fine di risolvere definitivamente l’infiltrazione delle acque meteoriche.

Il castello d'Aquino da sempre rappresenta il fulcro delle attività culturali e di intrattenimento della nostra comunità ed ora con la presenza di una direttrice del museo antiquarium "Filippo Buonopane" di indiscutibile esperienza quale è la dottoressa Luana Vitale, l'attività di promozione e rivitalizzazione sta diventando molto più incisiva. Questo finanziamento ne è la prova tangibile".