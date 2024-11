"Toh! chi si rivede: riecco le pensiline ad Ariano e alcune saranno anche smart Al via i lavori di installazione alle fermate dei pullman

Promessa mantenuta da parte dell'assessore Toni La Braca. Le pensiline che tante polemiche hanno suscitato in città, la cui mancanza ha arrecato non pochi disagi, sono finalmente arrivate prima dell'inverno, così come era stato annunciato.

Da ieri mattina sono iniziati i lavori di installazione alle fermate dei pullman: "Un importante passo avanti nella modernizzazione del trasporto pubblico locale ad Ariano Irpino. Il progetto prevede l’installazione di più pensiline di due tipologie: standard e smart.

Le pensiline standard saranno collocate nei seguenti punti: Via Sant’Antonio, piazzale cimitero, piano di zona, via Cardito (Statale 90 km 21), contrada Frolice, Parzano, Tesoro, Turco, Camporeale, Manna, Torreamando, rione San Pietro, Orneta.

Le pensiline smart, dotate di tecnologie avanzate, saranno posizionate in punti strategici:

Ingresso villa comunale, piazzale Mazzini, due nel rione Martiri (entrambi i sensi di marcia), due in via Cardito (entrambi i sensi di marcia).

Le pensiline Smart saranno dotate di: Vetri fotovoltaici per la produzione di energia sostenibile, illuminazione a led, efficiente e rispettosa dell’ambiente, Porte con punti di ricarica Usb e wireless, per consentire agli utenti di ricaricare i dispositivi elettronici. Hotspot wi-fi, per offrire connessione gratuita. Spazi pubblicitari, la cui gestione sarà successivamente concessa ad aziende specializzate, creando nuove opportunità di guadagno per il comune.

"Con queste installazioni, le pensiline - afferma Toni La Braca - diventeranno finalmente di proprietà del comune di Ariano Irpino, eliminando la dipendenza da aziende pubblicitarie esterne e garantendo un sistema di trasporto pubblico più moderno, accessibile e sostenibile".