Caposele: bandiera arancione touring club italiano per i comune irpino Prestigioso riconoscimento per i piccoli borghi italiani eccellenti

La bandiera arancione, il prestigioso riconoscimento del touring Cclub italiano per i piccoli borghi italiani eccellenti, viene assegnato oggi a Caposele che diventa così la seconda località certificata nella provincia di Avellino dopo Zungoli e porta a 6 il numero di comuni “arancioni” in Campania.

La bandiera arancione è un riconoscimento pensato dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita: viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Il marchio ha una validità temporanea, ogni tre anni i comuni devono ripresentare la candidatura ed essere sottoposti all’analisi del Tci che verifica la sussistenza degli standard previsti e garantisce così ai viaggiatori un costante monitoraggio della qualità dell’offerta turistica e alle amministrazioni uno stimolo al miglioramento continuo.

L’annuncio, arrivato stamattina al Tg3 FuoriTg, premia il comune dell’alta valle del sele dopo un lungo lavoro di miglioramento dei servizi turistici pubblici e un’attenta attività di ampliamento della sua offerta turistica. Il marchio viene assegnato esattamente dopo 5 anni dall’approvazione del piano strategico del turismo comunale del 2019 ed è l’attestazione ufficiale dell’ottimo lavoro svolto dalla comunità e dall’amministrazione comunale nel settore turistico.

La motivazione dell’assegnazione del titolo che si legge sul sito del touring Club recita: "La località ha numerosi e vari attrattori, ben segnalati, che è possibile visitare grazie ad orari di apertura estesi. Il centro è vivace, con diversi negozi di prodotti tipici e ristoranti ed è possibile scoprire tutte le sue bellezze grazie a un percorso di visita ben segnalato. Interessante è anche il percorso Le pietre della memoria, testimonianza di cosa accadde durante il sisma del 1980".

Grande soddisfazione arriva dalle parole del sindaco del comune alto irpino Lorenzo Melillo: “Caposele bandiera arancione del touring club italiano. Questo risultato è il giusto valore dato al lavoro svolto dalla nostra Amministrazione in questi anni nel settore turistico. Gli investimenti fatti in informazione, accoglienza e servizi turistici hanno dato e stanno dando i giusti e ricercati risultati, che il touring club ha riconosciuto. Un titolo che ci inorgoglisce e stimola ad andare avanti sempre più, nell’ottica di accogliere sempre meglio chi ci sceglie come meta da visitare”.

La bandiera arancione del touring club viene assegnata, infatti, dopo un attento iter di selezione e valutazione dei comuni candidati, e vengono scelti solo coloro che soddisfano a pieno tutti i requisiti, dopo una visita “ghost” dove nessuno viene avvisato dell’arrivo dei valutatori touring club.

Anche il consigliere delegato al turismo Ernesto Donatiello afferma: “Essere arrivati ad ottenere questo prestigioso marchio da un lato ci inorgoglisce e dall’altro ci sprona a continuare nel percorso svolto. È un titolo che gratifica sia noi amministratori ma anche e soprattutto tutta la filiera turistica, esso dimostra che Caposele e il Santuario di San Gerardo sono luoghi d’eccellenza dell’accoglienza e del turismo.

Il marchio di bandiera arancione arriva dopo anni di lavoro, perseveranza e studio, era un obiettivo dichiarato nel piano strategico del turismo che abbiamo raggiunto e la dimostrazione che programmare è la strada da perseguire. Siamo davvero soddisfatti: ora continueremo a lavorare per mantenere il titolo e migliorare sempre più.”