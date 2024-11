Tragica morte 18enne a Mirabella Eclano: domani lutto cittadino in paese Ordinanza da parte del sindaco Giancarlo Ruggiero

Il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, ha proclamato attraverso l'ordinanza n. 98, il lutto cittadino per la giornata di domani, venerdì 29 novembre, in segno di cordoglio per la tragica scomparsa del giovane rimasto vittima di un incidente stradale nella tarda mattinata di ieri.

L’intera comunità è rimasta particolarmente scossa per la prematura scomparsa del ragazzo e l'amministrazione, interpretandone i sentimenti di dolore, sgomento e di profonda commozione, ha ritenuto doveroso manifestare in questo modo vicinanza alla famiglia colpita da una così drammatica perdita.

Dunque non si svolgeranno attività ludiche e ricreative, le bandiere saranno abbassate a mezz'asta e sarà osservato un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici pubblici presenti sul territorio comunale.