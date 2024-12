Grottaminarda e la madre di tutte le fiere: tradizione e innovazione Tutto pronto per l'appuntamento ultracentenario in programma nel giorno dell'Immacolata

Tutto pronto per l'ultracentenaria fiera dell'Immacolata: domenica 8 dicembre, per l'intera giornata, le strade di Grottaminarda ospiteranno una nuova edizione anche quest'anno mirata a conciliare la tradizione e l'innovazione.

La tradizione grazie alla presenza dei prodotti locali più apprezzati a cominciare dal Torrone e l'innovazione grazie alla riorganizzazione logistica, tecnica e burocratica della fiera per essere al passo con i tempi.

"Centinaia le istanze pervenute al nostro comune per poter partecipare a quello che, ormai da decenni, è un appuntamento fisso che apre le porte allo shopping natalizio - spiega l'assessora delegata al commercio ed alle fiere, Doralda Petrillo - anche quest’anno nella collocazione dei posteggi si è dato preferenza all’oggettistica natalizia e per la casa, tutta la storica via Largo Mercato, infatti, è stata dedicata a questo settore. Corso Vittorio Veneto e Piazza XVI Marzo anche per questa edizione invece al settore alimentare con la partecipazione delle tradizionali bancarelle di prodotti ittici, torroni e dolciumi.

Confermata la presenza di Confagricoltura con i suoi produttori di confetture, miele, conserve e formaggi.

Via Valle, via Giacomo Leopardi e via Alcide De Gasperi saranno invece dedicate prevalentemente al settore dell’abbigliamento e delle calzature. In via Giosuè Carducci è confermata la presenza dei nostri produttori locali e delle meravigliose esposizioni di frutta esotica e di stagione che animano il mercato ortofrutticolo del lunedì, del mercoledì e del venerdì. Poi naturalmente ci saranno, come sempre, le bancarelle che ogni lunedì rendono vivo il nostro mercato infrasettimanale.

Un lavoro difficilissimo - prosegue Petrillo - quello dell’organizzazione, questo non solo a causa dell’esubero di domande pervenute, ma anche e soprattutto a causa del grande numero di pratiche da controllare ed autorizzazioni da rilasciare. Un lavoro certosino svolto con grande dedizione dall’ufficio commercio che nonostante il riassetto del personale ha saputo svolgere egregiamente questo compito, anche grazie al lodevole contributo fornito dalle tirocinanti del progetto Gol.

Non mi resta che invitare tutti a partecipare a questo tradizionale appuntamento, il consiglio è di godersi una piacevole passeggiata tra le centinaia di espositori che saranno presenti a questo grande evento".