Comitato Uniamoci per l'acqua: "Alto Calore, ancora una volta senza preavviso" L'ultimo episodio oggi alle 14:30, lasciando nuovamente numerosi nuclei familiari senz'acqua

Le continue interruzioni del servizio idrico, senza alcun preavviso, stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini di Ariano Irpino. L'ultimo episodio si è verificato alle 14:30 di oggi, lasciando nuovamente numerosi nuclei familiari senz'acqua.

Il comitato “Uniamoci per l’acqua” chiede a gran voce che l'Alto Calore si assuma le proprie responsabilità e inizi a rispettare i cittadini, garantendo una comunicazione trasparente e tempestiva in merito ai blocchi dell'erogazione.

"È comprensibile che possano verificarsi delle emergenze, ma è inaccettabile che i cittadini siano costantemente presi alla sprovvista. È ora che i sindaci si facciano sentire! In qualità di amministratori dell'Alto Calore, hanno gli strumenti per imporre all'azienda un cambio di rotta. Devono esigere maggiore trasparenza, una comunicazione efficace e un servizio di qualità. I cittadini li hanno eletti per rappresentarli, e ora è il momento di dimostrare di essere all'altezza del compito".