Apre la Family room ad Atripalda, un percorso per innovativo per le famiglie All’appuntamento parteciperà l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Lucia Fortini

Sarà Mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 11 in via Vitale n.6 ad Atripalda l’apertura della “Family room”, la struttura, prima del genere in Campania, con un percorso innovativo rivolto a famiglie e minori attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie immersive e sensoriali. Il progetto è promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali ambito A/5 in collaborazione con la Meridiana onlus. All’appuntamento parteciperà l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Lucia Fortini.