Montefusco si colora di pace con l'arte postale La mostra itinerante di mail art "Costruiamo un muro alla guerra"

Dal 14 al 23 dicembre 2024 a Montefusco torna la mostra itinerante di mail art "Costruiamo un Muro alla Guerra". Un'iniziativa, curata da Antonio Manganiello e Ciro Sarracino, che, dopo il grande successo a Pratola Serra. si rinnova per ribadire l'importanza di un messaggio di pace universale.



L’inaugurazione è fissata per sabato 14 dicembre 2024 alle ore 17:00, presso il Palazzo Giordano , in via Pirro de Luca a Montefusco.



Ad aprire la mostra saranno presenti il sindaco di Montefusco, Salvatore Santangelo, e il presidente della Pro Loco, Daniele Taetti. Interverranno inoltre il giornalista Crescenzo Fabrizio, lo storico dell'arte Gianluigi Santoro e la scrittrice Antonietta Gnerre, offrendo al pubblico spunti di riflessione sull'attualità del tema della guerra e sul ruolo dell'arte come strumento di dialogo e sensibilizzazione.



L'arte postale, o mail art, è una forma d'arte che utilizza il sistema postale per creare e condividere opere. Artisti da tutto il mondo hanno inviato le loro creazioni a Montefusco, trasformando ogni lavoro in un messaggio di speranza e di solidarietà contro ogni guerra, dalle più note a quelle meno visibili. Ogni opera è un invito a guardare oltre le differenze, a costruire ponti e a immaginare un futuro migliore.



Espongono: Aipd, Peter Arajkoviss , Gersilmar Araujo , Sabela Baña, Annie Batlle Larbre , Luciana Benedetti, Rossana Bucci, Mirta Caccaro, Pellegrino Capobianco, Raffaele Capone, Guido Capuano, Christiane Carre’, Gregorio Castillo Prada, Maria Teresa Cazzaro, Antonio Centrella, Bruno Chiarlone, Ryosuke Cohen, Carla Colombo, Enzo Correnti, Mariella Costa, Alessandra De Luca, Antonio De Marchi Cherini, Raffaella De Stefano, Ciro Dell’Aquila, Ciriaco De Palma, Graziella Di Grezia, Renata Di Palma, Johanna Diaz, Annie Dutta, Maria Grazia Focanti, Rebecca Giliberti, Stefy Grieco, Sergio Guerrini, Guroga, Alessandra Gusso, Biro’ Ildiko, Alexandru Jakabrazi, Angelica Leal, Leona K, Oronzo Liuzzi, Nadia Lolletti, Maya Lopez Muro, Virginie Lorean, Serse Luigetti, Antonio Manganiello, Michela Manganiello, Gerardo Marzullo, Rebecca Morales, Keiichi Nakamura, Corina Nani, Sandra Niviano, Irina Novikova, Ossigeno Rosso, Fabrizio Pavolucci, Chiara Pepe, Hugo Pontes, Ina Ripari, Andre’ Rober, Barbara Ruotolo, Giovanna Sacchetti, Ciro Sarracino, Roberto Scala, Lars Schumacher, Melissa Sellitto, Giuseppe Sparla, Loredana Spirineo, Giovanni Strada, Renata Strada, Domenico Terenziano, Anna Maria Vallario, Generoso Vella, Rosanna Veronesi e gli allievi della "Scuolina dei mille tesori" guidati dalla pittrice Chiara Pepe.