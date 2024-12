Giornata mondiale della pace in Irpinia: Andretta c'è L'itinerario della marcia andrà dal centro storico di Codacchio fino alla contrada di Mattinella

Il 31 dicembre, alle ore 15.00, la comunità di Andretta, amministrazione comunale, chiesa, associazioni di Volontariato, cittadini, daranno vita alla marcia della pace.

L'itinerario partirà dall'antico centro storico di Codacchio fino alla contrada di Mattinella. Ecco il messaggio:

"Come comunità, siamo desiderosi di vivere in maniera sempre più armonica, alla luce dei valori che ci accomunano, con spirito di fraternità e amicizia, dando attenzione al nostro territorio e ponendo attenzione ai bisogni del mondo intero, il nostro senso di appartenenza, celebrando insieme la giornata mondiale della pace.

La marcia ha la finalità di mettere in luce il dono della pace dentro di noi, con gli altri e nella nostra casa comune. Un dono presente ma sempre da custodire e rinnovare, condividendolo e testimoniandolo. Vogliamo essere luce e portare gioia dove la tristezza, l'angoscia e il buio attanagliano l'animo umano. Vogliamo essere segno di speranza dove c'è disperazione e sostegno dove c'è debolezza. Le periferie e l'Irpinia tutta hanno tanto da dire e testimoniare".

È una manifestazione esterna per dire a tutti che nessuno è solo e che i sogni si realizzano solo quando si condividono.

"Sognamo un'amicizia fattiva partendo da ciò che siamo. Vogliamo metterci in cammino per chiedere a noi stessi, alle nostre associazioni, le Istituzioni e ad ognuno il dono della pace. Desideriamo ardentemente che da questa esperienza rinasca, non solo per Andretta, ma per l'Irpinia tutta una rinnovata attenzione al bene comune, secondo uno spirito fraterno e di amore aperto all'umano, al territorio e una collaborazione sempre più reciproca e fattiva. "La nostra vita inizia a finire il giorno in cui diventiamo silenziosi sulle cose che contano", diceva Martin Luther King. Per questo vi invitiamo a non essere indifferenti e a non restare in silenzio.

Con l'animo pieno di gioia e di entusiasmante attesa, vi aspettiamo martedì 31 dicembre alle ore 15.00 ad Andretta, per condividere un piccolo tratto di strada che, fatto insieme, sarà un grande pellegrinaggio del cuore e dell'anima".