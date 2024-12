Ariano d'inverno, Franza: "Vi aspettiamo per vivere insieme la magia del Natale" Castello protagonista, mercatini artigianali, prodotti locali, gastronomia, arte ed altro ancora

L'amministrazione comunale di Ariano Irpino presenta il calendario degli eventi natalizi 2024, “Con i tuoi e con chi vuoi - Ariano d’Inverno”.

Fino al prossimo 6 gennaio 2025, la città di Ariano Irpino si trasformerà in un luogo incantato, dove la magia del Natale prenderà vita attraverso un ricco programma di eventi. “Con i tuoi e con chi vuoi” invita tutti a trascorrere il tempo con i propri cari, ma anche ad aprirsi verso la comunità più ampia. È un richiamo a celebrare insieme, a condividere momenti speciali e a vivere le festività con gioia e calore umano. Ariano d’Inverno è davvero magica, “con i tuoi e con chi vuoi”.

Ad accendere il Natale arianese le suggestive luminarie natalizie, già dal 1°dicembre, grazie all’impegno del consigliere delegato alle attività produttive e al commercio, Andrea Melito, che illumineranno il centro storico e le maggiori periferie della nostra città.

“Un elemento di grande curiosità” - commenta il sindaco Enrico Franza - “sarà il “Castello d’Inverno”, una novità assoluta che promette di stupire residenti e visitatori. All’interno delle storiche mura del castello normanno, creeremo un meraviglioso villaggio di Natale, dove i mercatini artigianali offriranno prodotti locali e specialità gastronomiche, contribuendo a mantenere vive le tradizioni del nostro territorio.

Sarà un ambiente dove il calore della comunità si fonde con l’entusiasmo delle festività. Per rendere l'atmosfera ancora più magica, la tradizione di babbo Natale prenderà vita con una suggestiva carrozza che girerà intorno alle torri del nostro bellissimo Maniero.

Un’incantevole nevicata artificiale trasformerà l’evento in un paesaggio da fiaba, regalando a tutti una sensazione di meraviglia e incanto.”

Il programma prevede anche un evento speciale chiamato “Neon Brush”, dove i partecipanti possono esprimere la propria creatività in un ambiente festivo e colorato, utilizzando colori fluorescenti che illuminano il Natale in modo unico. Non mancheranno laboratori pensati per grandi e piccini, dove tutti potranno divertirsi, creare e scoprire nuove passioni, rendendo il Natale un momento di apprendimento e condivisione.

Il programma “Con i tuoi e con chi vuoi” include anche una varietà di eventi culturali e musicali, dai concerti ai laboratori, dalle proiezioni di film alle mostre d’arte. La collettiva d’arte “Ara Contemporanea” e concerti di diversi generi arricchiranno l’offerta natalizia, offrendo momenti di intrattenimento e riflessione.

Le location degli eventi saranno molteplici e variegate, da piazza plebiscito, con il tradizionale albero di Natale, al museo civico e della ceramica e l’apertura del palazzo Forte nella sua interezza, passando per il palazzo Renzulli, l’auditorium comunale, piazza Garibaldi e il maestoso castello normanno.

Ogni luogo sarà animato da eventi pensati per tutte le età, garantendo che ogni membro della comunità possa trovare qualcosa di speciale da vivere e condividere.

Altra novità del Natale 2024, la prima edizione di “Le Cultivar”. “Dopo “Affresco d’estate”, che ha visto al centro la nostra arte ceramica,” - continua il sindaco - “le Cultivar rappresenta un interessante connubio tra tradizione e innovazione. L'allestimento con piante di ulivo non solo abbellirà il centro storico, ma simboleggerà anche l'importanza di mantenere vive le tradizioni locali, mentre i progetti di riqualificazione urbana offriranno un nuovo volto alla città. Un sentito ringraziamento” - conclude - “va a tutte le associazioni, i commercianti e i volontari che si sono uniti a noi in questa avventura.

La loro passione e il loro impegno sono essenziali per rendere queste festività un momento speciale per tutti. Vi aspettiamo ad Ariano Irpino, dove la magia del Natale si vive intensamente, con chi amate e con chi desiderate condividere questi momenti. Ariano d’Inverno: con i tuoi e con chi vuoi.”