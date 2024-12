Uniamoci per l'acqua: un appello per l'emergenza idrica del Sud Domani a Grottaminarda un nuovo incontro insieme ai comitati lucani e pugliesi

Domani giovedì 19 dicembre, alle ore 16:00, nella sala "Thomas Menino" di Grottaminarda, si riunirà il Comitato civico "Uniamoci per l'acqua" insieme ai comitati lucani e pugliesi, con la partecipazione di Piccoli Comuni, Svimar e altre associazioni del Sud.

All'ordine del giorno:

Verifica delle azioni istituzionali: I partecipanti faranno il punto sulla risposta delle istituzioni di fronte all'emergenza idrica.

Analisi del Piano regionale da 70 milioni di euro: Verrà approfondito il piano regionale per la gestione dell'acqua e la sua efficacia.

Elaborazione di una proposta: I Comitati si impegneranno a formulare una proposta da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Commissione Europea.

Un piano strategico interregionale: Verrà sollecitato un incontro tra le regioni Campania, Puglia, Basilicata e Molise per definire un piano strategico comune e verificare gli interventi del Pnrr.

Un convegno nazionale: È in programma l'organizzazione di un convegno nazionale sul tema "Una governance pubblica con la partecipazione dei cittadini al governo delle acque".

Un'emergenza che richiede un'azione unitaria.

L'incontro di Grottaminarda rappresenta un momento fondamentale per fare il punto sulla grave crisi idrica che sta colpendo il Sud Italia e per sollecitare un'azione decisa e coordinata da parte delle istituzioni. I comitati civici e le associazioni coinvolte chiedono un impegno concreto per garantire il diritto all'acqua a tutti i cittadini e per costruire un futuro sostenibile per il nostro territorio.