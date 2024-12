SponzViern, bus navetta da Avellino a Calitri: si viaggia sicuri e in compagnia L'iniziativa nasce con l’intento di ridurre il numero di veicoli in circolazione di notte

Per viaggiare tranquilli e per accompagnare coloro che vorranno partecipare alla 12ma edizione dello SponzFest.

“Questo il progetto “SciustenFestBus”, l’iniziativa promossa dalla Provincia di Avellino, che su sollecitazione e proposta dell’amministrazione Conale di Calitri, Ass. Sponziamoci e Cgil Irpina prevede l’attivazione di un servizio di trasporto andata diurna e ritorno notturno gratuito destinato, con collegamenti diretti andata e ritorno alla città di Avellino nelle giornate della 12ma edizione Sponz Fest “SponzViern” dal mercoledì 3 gennaio 2025 fino al 5 gennaio 2025.

“L’iniziativa nasce con l’intento di ridurre il numero di veicoli in circolazione durante le ore notturne, con particolare attenzione al periodo festivo in particolare per il rientro notturno, periodo critico per le condizioni climatiche, il prevenire incidenti stradali e per impatto ambientale valorizzando il trasporto collettivo. La spensieratezza o meglio la SponZieratezza che ci potrà essere per coloro che abitano fuori Calitri e che potranno far stare tranquille le famiglie e loro stessi.” Così Franco Fiordellisi della Cgil Avellino

“È stato sviluppato un piano di tratte con andata e ritorno, con orari stabiliti. Per la sensibilità si ringrazia il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane, i dirigenti e i responsabili della struttura provinciale di Avellino che hanno creduto nella proposta-progetto e che celermente, con impegno e competenza hanno permesso lo “SciustenFestBus” per cui a loro va la nostra riconoscenza…. Bellissimo.”Così Michele Maffucci, presidente dell’Associazione Sponziamoci.

I bus – navetta partiranno da Avellino alle ore 10:00 e alle 14:00 e passano da svincolo Montella Cassano; Lioni Autostazione; Conza della Campania; per raggiungere Calitri, e garantiranno il rientro dalle ore 02.00 dei giorni dello SponzViern.

“La coscienza di condizioni climatiche estreme, di una viabilità molto complessa, dovuta a strade di montagna e comunque a distanze importanti, e negli ultimi anni abbiamo registrato numerosi incidenti stradali. Anche alla luce del nuovo codice della strada, questo è un progetto molto valido e siamo onorati di averlo proposto alla Provincia”. Per Nino Campana, Vice Sindaco di Calitri, “ed è motivo d’orgoglio supportare il progetto anche dello SponzFest, che continua ad essere una bellissima realtà musicale, culturale e sociale non solo per l’Alta Irpinia ma per tutto il territorio delle Aree Interne anche alla luce delle criticità ed isolamento che spesso viviamo amministrazioni ed enti locali periferici.”

Giuseppe Fiordellisi assessore alle Attività Produttive di Calitri ha spiegato che saranno messi a disposizione “I due autobus che inizieranno il servizio alle 10:00 e alle 14:00 Che collegheranno la tratta dell’Ofantina Bis tutta da Avellino a Calitri.

“Siamo contenti che questa edizione dello Sponz appunto Viern stia vedendo delle collaborazioni e supporti che auspichiamo siano replicabili anche per altri eventi e momenti per far ammirare in sicurezza e tranquillità l’Alta Irpinia e le proposte dello Sponz Fest, in occasione delle festività natalizie, un altro piccolo miracolo che ci permette di guardare avanti insieme al direttore artistico Vinicio Capossela.Il servizio è completamente gratuito Per questo ringrazio la Provincia nella persona del Presidente Buonopane.”



Il sindaco del comune di Calitri Michele Di Maio: “La sinergia tra soggetti istituzionali, in questo caso Comune di Calitri, Provincia di Avellino, l’associazione Sponziamoci e il sindacato locale Cgil Camera del Lavoro, che della conoscenza del territorio, la prossimità alle comunità di cui si ha profonda conoscenza, hanno portato alla definizione e conseguente richiesta di produrre azioni concrete alla tutela delle persone che vorranno immergersi nei vicoli del paese vecchio di Calitri, seguire le tante iniziative a corollario e dello SponzFest. Questo per noi è un’altro mattoncini per far vivere le realtà periferiche oltre gli eventi estivi ed enogastronomici. Fare filiera sostenibile! Per cui la possibilità di avere trasporti pubblici collettivi in pieno inverno è una grande soddisfazione e utilità per giovani e meno giovani.