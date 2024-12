Comitato uniamoci per l'acqua: si è insediato il tavolo di programmazione Nuova tappa in Irpinia del portavoce del coordinamento piccoli comuni italiani, Virgilio Caivano.

A Grottaminarda, in un momento di forte unità e determinazione, i comitati locali si sono riuniti per fare il punto della situazione e coordinare le prossime azioni.

Da ieri si è ufficialmente insediato il tavolo operativo di programmazione alla presenza del portavoce del coordinamento piccoli comuni italiani, Virgilio Caivano.

L'incontro è stato un chiaro segnale: "Non ci arrenderemo di fronte a questa emergenza. È ora di trasformare la nostra preoccupazione in azione concreta, di unire le forze e di far sentire la nostra voce. Solo così potremo difendere il nostro diritto fondamentale all'acqua e costruire un futuro migliore per le nostre comunità". Presente all'incontro una delegazione arianese e della Basilicata. L'obiettivo è quello di portare avanti una lotta comune con determinazione fino a coinvolgere tutte le istituzioni tra cui anche la chiesa.

Così Virgilio Caivano: "La Chiesa meridionale e la crisi idrica. E’ tempo che la chiesa, la conferenza episcopale Italiana “parli “ sulla disastrosa emergenza idrica, la vera questione meridionale. I Vescovi del Sud facciano sentire la loro voce. l’impegno di Monsignor Accrocca, Arcivescovo di Benevento, a sostegno delle aree interne, trovi l’ascolto e la disponibilità delle comunità meridionali. I parroci nelle loro omelie del Natale affrontino il tema dei temi: “L’acqua bene comune ricchezza del Creato”. Il Mezzogiorno unito deve svegliarsi e trovare dal basso la via possibile per sollecitare il Governo e l’UE ad un grande paiano decennale per la soluzione radicale e definiva".