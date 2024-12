Liberatore Farisco, le sue mani d'oro e il desiderio di felicità a Natale Da Ariano Irpino, in Campania, la bella favola di un artigiano vero

Di anni ne ha 74 anni Liberatore, sposato e padre due figli e la sua passione per l'artigiano non conosce pause, neppure a Natale.

Più volte lo abbiamo incontrato nel suo regno, in quel piccolo box garage a pochi passi dall'ufficio postale e dal santuario Madonna di Fatima.

Ad accoglierci sempre il suo meraviglioso sorriso e l'orgoglio di mostrare a tutti le sue creazioni artigianali realizzate con tanta passione, impegno e ricerca non facile dei materiali. Una passione tramandata da suo padre sin da ragazzino, quando risiedeva in località Cariello.

E per questo Natale 2024 l'augurio di Liberatore Farisco è quello di riassaporare la felicità. Lo ha scritto in un biglietto sull'albero da lui allestito e decorato con le sue opere. Quale migliore augurio in questa giornata di festa...