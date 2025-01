La bella sorpresa di Capodanno: Ecco l'informatore arianese 2025 Una bella guida ricca di notizie utili di contenuti storico culturali e curiosità

I dati generali della città, la cartina, l'elenco di strade e contrade, gli uffici, le scuole, i servizi vari i vertici delle forze dell'ordine, le ricette, i personaggi illustri ed ancora proverbi, racconti e un primo piano sulle emergenze della città e il ricordo della lotta di popolo contro i rifiuti di 20 anni fa attraverso le foto di Generoso Sapia.

E' parte del sommario dell'informatore arianese realizzato con impegno e costanza da Amedeo Iacobacci. Una tradizione portata avanti da anni con una uscita insolita in questo 2025 nel giorno di Capodanno.

"Come sempre ricco di notizie utili e di curiosità offrirà, in questa edizione, diversi contenuti significativi. Un augurio che faccio a tutti coloro che verranno a farci visita in città è quello di godersi Ariano in tutte le sue bellezze, perchè ha tanto da dare sia sotto l'aspetto paesaggistico che della ricettività, grazie ai nostri ristoratori che si sono specializzati, diventando leader nel settore. Molti contenuti storici, sono stati curati da chi ha a cuore la nostra città e l'ha studiata a fondo per anni, a partire da Tonino Alterio. Non può mancare anche un pò di umorismo con la poesia del grande Luigi Pietrolà e un sonetto di Michela Monaco. Un grazie all'amministrazione comunale per il sostegno mostrato".