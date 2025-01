Ariano, il 2025 scandito dal tenore don Antonio Ventulli: evento unico e raro Ha incantato il pubblico con una selezione di brani tratti dai più grandi compositori italiani

E' stato senza dubbio uno degli eventi più belli e prestigiosi all'interno del museo di palazzo Forte ad Ariano Irpino. Un evento che rimarrà sicuramente nella storia. Un concerto di questa portata non si vedeva dai tempi del compianto e poliedrico Gerry D'Alessandro. Con gli auguri del sindaco Enrico Franza, si è ufficialmente inaugurato il tradizionale concerto di Capodanno, una istituzione della città del tricolle, un evento che ha visto come protagonista il tenore di chiara fama, don Antonio Ventulli. Un grande artista, inutile negarlo, che meriterebbe ancora più attenzione e palcoscenici importanti.

Franza, con grande soddisfazione, ha voluto sottolineare come finalmente si sia riusciti a organizzare un evento che ha visto protagonista il tenore il quale ha accettato con entusiasmo di esibirsi nella città di Ariano dove svolge con grande zelo e lungimiranza il ruolo di sacerdote in due parrocchie importanti come Manna e Orneta, regalando un evento memorabile.

La serata si è rivelata eccezionale, suscitando emozioni profonde nel pubblico. La splendida interpretazione di don Antonio Ventulli, accompagnato al piano dal maestro Remo Mazzeo, ha commosso i presenti.

Il maestro Mazzeo, pur nella sua giovane età, ha stupito con la sua straordinaria abilità musicale, un curriculum vastissimo e una sensibilità interpretativa unica, che ha arricchito ulteriormente la performance del tenore.

Don Antonio Ventulli ha incantato il pubblico con una selezione di brani tratti dai più grandi compositori, tra cui Donizetti, Tosti e Verdi. La sua voce, potente ed emozionante, ha reso omaggio a una "melodia del cuore", filo conduttore che ha unito ogni romanza interpretata.

Le sue performance hanno mostrato, ancora una volta, la sua maestria e la sua capacità di trasmettere emozioni autentiche attraverso la musica.

A intervallare le splendide arie cantate, è stata la voce narrativa di Pier Giorgio Castaldi, che ha saputo arricchire l'esperienza con la sua narrazione, creando un'atmosfera ancora più coinvolgente e raffinata.

La serata ha visto la partecipazione del Vescovo Sergio Melillo, visibilmente commosso dalla bellezza della performance e dal calore del pubblico, a testimonianza dell'importanza culturale e spirituale dell'evento.

Il concerto si è concluso con un momento di condivisione collettiva: il pubblico, con entusiasmo, è stato coinvolto in un canto che ha trasformato la serata in un'esperienza di unione e partecipazione. Un finale che ha suggellato un evento straordinario.

Un sentito plauso viene rivolto al vice sindaco Grazia Vallone, che, insieme al sindaco, ha fortemente voluto la realizzazione di questo evento di grande prestigio culturale. La sua dedizione e passione per la cultura e l'arte hanno reso possibile questa serata indimenticabile, un momento che rimarrà nel cuore di Ariano Irpino e dei suoi abitanti,