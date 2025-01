Rosa Tommasiello ad Ariano: prima ultracentaria del 2025 in Campania Un traguardo meraviglioso fatto di semplicità e amore

E’ un inizio 2025 all’insegna della longevità ad Ariano Irpino e in Campania, con il volto raggiante di Rosa Tommasiello. E’ lei la prima ultracentenaria del nuovo anno in provincia di Avellino. Un traguardo meraviglioso fatto di semplicità e calore grazie all’amore che arde ogni giorno come questo il fuoco acceso tra le sue mura, accanto a lei.

Gioia e commozione in contrada Arnola poco distante dal meraviglioso Santuario di San Liberatore. Per lei la visita speciale del giovane e dinamico parroco don Vincenzo Losanno con l'eucarestia e la confessione nel primo venerdì del mese.

Quattro figli: Michelina, Ettore, Gina e Luisa. Un esercito di nipoti, pro nipoti e trisnipoti. Vita semplice, fatta di onestà, amore e fede.

Quattro anni fa, in piena pandemia festeggiò insieme al compianto marito Amalio Schiavo, un grande uomo anche lui, le nozze di quercia. Fu un giorno memorabile sotto i riflettori nazionali, un traguardo di quelli che non capitano facilmente.

Con lei stamane abbiamo fatto colazione insieme. Il suo augurio racchiuso in poche ma significative parole: "Mi auguro che vi sia un modo fatto non più di guerre ma di pace nel mondo, prego per tutti gli ammalati e per la mia famiglia che mi assiste con tanto amore".