Ariano: la diocesi si prepara alla domenica della parola di Dio Il vescovo Sergio Melillo: "Sia per nostre parrocchie, occasione di preghiera e di riflessione"

Sarà celebrata domenica 26 gennaio in Irpinia, a Grottaminarda, la domenica della parola do Dio fortemente voluta da Papa Francesco. Alle 18,30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore è prevista una riflessione omiletica di padre Lorenzo Gasparro, docente di sacra scrittura alla Pftim sezione San Luigi di Posillipo.

"La celebrazione della domenica della parola di Dio - afferma il vescovo Sergio Melillo - è stata voluta da Papa Francesco per aiutare a comprendere l'importanza nella vita della chiesa, delle nostre comunità. Il motto indicato dal Santo Padre nell'anno giubilare è: "Spero nella tua parola.

E' un appello alla speranza dell'uomo, nei momenti dell'angoscia, delle sofferenze, delle difficoltà, è un'accorata implorazione a Dio.

Sia per nostre parrocchie, occasione di preghiera e di riflessione per richiamare ai cambi in atto di paradigmi tra generazioni che spesso non hanno avuto l'opportunità, di conoscere e approfondire la parola di Dio. Sia utile per le nostre comunità, all'inizio del cammino giubilare, per sensibilizzare alla lectio divina della parola di Dio".