Maltempo: prosegue senza sosta l'intervento dell'Anas lungo le strade Mezzi spazzaneve e spargisale sulle statali di competenza da oltre 24 ore

Per le nevicate ancora in atto, che oggi hanno spinto i sindaci a chiudere anche le scuole in molti comuni, prosegue l’intervento del personale Anas e dei mezzi spargisale e spazzaneve sulle arterie di competenza nel territorio dell’Alta Irpinia, arianese e salernitano.

Si lavora senza sosta dalle prime ore di ieri mattina, per garantire la transitabilità in piena sicurezza, i mezzi Anas predisposti per il piano neve sono entrati in azione sulle strade irpine, tra cui la statale 90 da Calore a Orsara di Puglia, la SS7 Appia "Ofantina”, itinerario che conduce alle stazioni sciistiche del Laceno e verso i comuni dell’Alta Irpinia e del salernitano, in particolare sulla strada statale 19 ter “Dorsale Aulettese” e strada statale 166 "degli Alburni" nei comuni della provincia salernitana ai confini con la Basilicata

Taffico sempre regolare sulle arterie interessate dalle nevicate, Non si registrano disagi o limitazioni.

Anas ricorda agli utenti l’obbligo di pneumatici invernali o catene e di mettersi in viaggio sulle tratte interessate solo dopo essersi informati sulla situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni della circolazione.