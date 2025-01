Aree interne: Vincenzo De Luca a Sant'Angelo dei Lombardi Città dell'Alta Irpinia: Sanità, trasporti, infrastrutture, scuola e ambiente

Il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, sarà a Sant'Angelo dei Lombardi martedì 21 gennaio 2025. La giornata avrà come temi principali le potenzialità e le criticità dell'area interna "Città dell'Alta Irpinia".

Sanità, trasporti, infrastrutture, scuola. Ed ancora ambiente, con particolare riferimento alle energie rinnovabili e alla risorsa idrica, e azioni per la difesa e il rilancio dei borghi. "La Regione e le aree Interne, il riequilibrio indispensabile", è il titolo dato all'incontro.

Il programma prevede l'arrivo del presidente alle 10:30, con un primo passaggio presso il municipio di Sant'Angelo dei Lombardi. A seguire l'appuntamento aperto al pubblico alle ore 11:00, presso la sala teatrale del centro sociale "Don Bruno Mariani" per un colloquio-intervista tra il governatore e il giornalista Franco Genzale.

"Quello con il presidente De Luca è un appuntamento al quale teniamo molto per più ragioni. Intanto c'è l'intenzione di capire tempi e modalità di attuazione delle azioni previste nel preliminare di strategia delle 25 comunità dell'Alta Irpinia, consegnato in Regione Campania poche settimane fa - dichiara Rosanna Repole, sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell'Alta Irpinia -. Ma soprattutto gli amministratori e le comunità tutte hanno l'esigenza di approfondire come queste azioni, che riguardano aspetti importanti della vita delle persone ma che da sole non sono in grado di invertire il trend negativo sullo spopolamento, possano essere integrate da altre misure a seconda delle varie competenze.

La situazione di difficoltà per le aree interne del Paese - aggiunge Repole - è un dato oggettivo che riguarda più regioni ed aree geografiche. Ma in provincia di Avellino, anche in vista delle future vie di collegamento, c'è effettivamente la possibilità di ottenere presto l'auspicato riequilibrio".