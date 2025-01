Scuola socio politica ad Ariano: in cammino per il bene comune L'esperienza di Giorgia Caleari capo guida d'Italia Agesci

Nuova tappa importante dei laboratori diocesani di pastorale sociali, nell'ambito della scuola socio politica fortemente voluta dal vescovo Sergio Melillo ad Ariano Irpino. L'appuntamento è per sabato 25 gennaio. Tema dell'incontro: "In cammino per il bene comune". L'appuntamento è nel centro pastorale San Francesco alle ore 18.00. Si parte dai saluti iniziali del vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo. Introduce e modera don Gaetano Famiglietti. I due approfondimenti: Misericordia e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno, relaziona don Salvatore Purcaro docente di teologia morale alla Pftm. Bene comune: felicità e impegno, Giorgia Caleari capo guida d'Italia Agesci, Fabrizio Marano capo scout d'Italia Agesci.