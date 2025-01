Ariano: contributi a fondo perduto riconosciuti dalla regione Campania Una buona notizia per il commercio e il territorio arianese

La regione Campania ha pubblicato l'elenco delle attività commerciali che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto. Attività che dovevano ricadere nei distretti commerciali e quindi in quello urbano della città di Ariano Irpino.

La città del tricolle fa sapere il delegato al commercio Andrea Melito particolarmente attento a questa tematica, ha avuto un buon riscontro. Moltissime sono state le attività commerciali che hanno partecipato e ottenuto il contributo.

"E' un primo grande risultato per il distretto urbano del commercio della città di Ariano Irpino. Un segnale importante che testimonia la funzionalità del distretto.

Lo scopo è quello di poter dare una boccata di ossigeno non solo alle attività commerciali ma a tutto il territorio arianese".

Con le nuove strade in fase di realizzazione, i tre cantieri attivissimi in centro oltre all'ex Giorgione, la speranza degli arianesi è che possano nascere soprattutto lungo il corso nuove attività ristorative. Una nuova trattoria o pizzeria come avvenne negli anni scorsi con la scommessa dell'ex Piazzetta. Ma per fa si che ciò avvenga c'è bisogno anche di una riduzione dei fitti da parte dei proprietari dei locali.