Pacchi di farina Ue buttati in una cunetta: schiaffo alla povertà in Irpinia Non è la prima volta che accade nell'arianese

Pacchi di farina marchiati 'Fead', il programma di aiuti alimentari dell'unione europea, consegnati dal banco alimentare per essere distribuiti a persone indigenti, buttati in una cunetta. Non importa se scaduti o meno. Ma vederli ai bordi di una strada, in una cunetta, fa male al cuore. E' quanto accaduto per l'ennesima volta in Irpinia. Una donna ci indica il luogo in cui è avvenuto l'ultimo vergognoso abbandono, lungo la strada provinciale 236 che da Ariano Irpino porta a Villanova del Battista. Una strada spesso percorsa dagli amanti della camminata. La stessa area verde in cui non molto tempo fa qualcuno ha scaricato una grossa quantità di scarti di maiale.