Ariano: stupidi atti vandalici nel piano di zona, danni all'arredo urbano Ecco che cosa è successo

Ne esce mal ridotta la periferia dall'ultimo week end di atti vandalici ad Ariano Irpino. Danneggiato l'arredo urbano nel piano di zona. Ad essere presi di mira da ignoti, i bidoncini per la raccolta dei rifiuti collocati accanto alle panchine.

Diversi sono stati letteralmente sradicati, presi a calci e qualcuno addirittura spaccato e spinto lungo la strada. Qualche residente avrebbe udito schiamazzi e notato un gruppo di ragazzini nella serata di sabato.

Presi di mira anche alcuni paletti. Uno per la verità, accanto all'ingresso del sottopassaggio, lato via Virgilio, giace a terra da un mese. Lì si è fatto Natale, Capodanno e l'Epifania, senza che nessuno si sia degnato di rimetterlo in sesto. Verrà anche questo portato in deposito come la segnaletica?