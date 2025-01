Cirielli a Petruro Irpino: attenzione sulle aree interne e piccoli borghi La soddisfazione del sindaco Giuseppe Lombardi

Un piccolo centro all’attenzione generale. Petruro Irpino è diventato ieri il paese leader di tutto il comprensorio della Valle del Sabato per l’arrivo, molto atteso, del viceministro degli esteri Edmondo Cirielli. Una visita istituzionale che lo stesso Cirielli tiene molto a definire tale, non una passerella di partito.

Accolto dal primo cittadino Giuseppe Lombardi, l’esponente del Governo ha affrontato il tema delle aree interne e dei piccoli e piccolissimi centri.

Ai sindaci di Torrioni, Atripalda, Altavilla Irpina, Parolise, Santa Paolina e Montefusco, convenuti ha offerto il sostegno dell’esecutivo se si tratta di affrontare le problematiche congenite alle aree depresse.

Il sindaco Lombardi, ha espresso tutta la sua soddisfazione per una visita attesa e che testimonia per intero la sensibilità delle istituzioni per le aree interne e per l’intera valle del sabato.