Marco La Carità nominato componente esecutivo regionale Anci Campania Incarico di rilevo per il consiglie comunale arianese in quota Forza Italia ad Ariano Irpino

Marco La Carità, consigliere comunale e giornalista di Ariano Irpino, è stato nominato componente esecutivo regionale di Anci Campania, incarico di rilievo all’interno dell’associazione nazionale dei comuni italiani.

La nomina, firmata dal presidente Carlo Marino, si inserisce in un’ottica di rafforzamento della governance dell’Anci Campania, con l’obiettivo di garantire un maggiore coinvolgimento nella fase istruttoria e operativa dell’associazione.

Da anni attento conoscitore del territorio, docente tra i più rappresentativi all'interno del liceo Parzanese, persona stimata in ambito politico per la sua professionalità e moderazione, Marco La Carità assumerà questo ruolo in quota Forza Italia, rappresentando il partito all’interno dell’organo esecutivo regionale.

La sua esperienza amministrativa e il suo impegno politico saranno fondamentali per affrontare le sfide dei Comuni campani e promuovere soluzioni efficaci per il territorio.

“Sono onorato di questa nomina e pronto a mettere a disposizione le mie competenze per supportare i comuni della nostra regione”, ha dichiarato La Carità.

Forza Italia conferma così la sua presenza attiva in Anci Campania, con l’obiettivo di garantire una rappresentanza forte e incisiva per gli amministratori locali.